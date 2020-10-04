Cenaze evinde kavga: 1 ölü 2 yaralı

Aydın'da cenaze evinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay dün öğle saatlerinde Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi'ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan T.G. ve Ferdi Topuz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.G.'nin babası Adil G. ve Ferdi Topuz'un kardeşi Veli Topuz kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu esnada T.G., belindeki silahı çıkartıp Ferdi Topuz'a ateş etti. Ferdi Topuz hayatını kaybederken, baba Adil G. ve kardeş Veli Topuz da yaralandı.