Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir?

Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bu mübarek günde ibadet etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken Diyanet İşleri dini günler takviminde tarihler de yer alıyor. Peki; Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri ile Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;