Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir?

Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bu mübarek günde ibadet etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken Diyanet İşleri dini günler takviminde tarihler de yer alıyor. Peki; Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri ile Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.