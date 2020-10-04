Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir?

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Diyanet ile ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile , önemi nedir?

ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl kutlanan Mevlid Kandili tarihi bu yıl ay sonu idrak edilecek. Bu tarihi sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Peki; Diyanet ile idrak edilecek?

Giriş Tarihi: 4.10.2020 09:21 ABONE OL
Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zamani önemi nedir?

Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği ne zaman sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bu mübarek günde ibadet etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken Diyanet İşleri dini günler takviminde tarihler de yer alıyor. Peki; ? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri ile Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;

Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zamani önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zamani önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

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Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2020 ile Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir?
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