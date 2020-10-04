Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!

Olay, 29 Eylül günü sabaha karşı saat 05.52'de Yeni Mahalle 8 Sokak üzerinde bulunan iki ev girişinde meydana geldi. Eski Sanayi bölgesi olarak bilinen alana gelen hurdacı kılığındaki iki hırsızlık şüphelisi, bir evden soba ve tenekeleri çalarken diğer evin girişinden ise pazarcı şemsiyelerinin metal altlığını çaldı.