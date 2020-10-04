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Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz günlerde 'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan iki kişi, gece saatlerinde sanayi sitesine gelerek yoldaki rögar kapağını çaldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Hırsızların aynı zamanda bir evden soba ve teneke çaldığı, bir evin girişinden de pazarcı şemsiyesinin altını çaldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 09:44 Son Güncelleme: 4.10.2020 09:53 ABONE OL
Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!

'ın Nazilli ilçesinde, kağıt toplayıcısı kılığındaki hırsızlık şüphelileri bir hafta arayla yol üzerinde bulunan demir rögar kapaklarını çaldı. Yeni Sanayi ve Yeni Mahalle'de yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!

Olay, 29 Eylül günü sabaha karşı saat 05.52'de Yeni Mahalle 8 Sokak üzerinde bulunan iki ev girişinde meydana geldi. Eski Sanayi bölgesi olarak bilinen alana gelen hurdacı kılığındaki iki hırsızlık şüphelisi, bir evden soba ve tenekeleri çalarken diğer evin girişinden ise pazarcı şemsiyelerinin metal altlığını çaldı.

Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!

YOLDAKİ RÖGAR KAPAĞINI ÇALDILAR

İkinci olay ise geçen perşembe günü Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi D/1 Blokta yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisi iki kağıt toplayıcısının sokağa gelerek rögar kapağını yol üzerinde iş yeri önünden alması yer aldı.

Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

İki hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı olduğu iddia edilirken, rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelilerinin hurda olarak kapakları sattıkları öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili olarak sanayi sitesindeki işletme sahiplerinin Sanayi Sitesi Kooperatifine ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

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Ellerini kollarını sallayarak yoldaki rögar kapağını çaldılar!
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