Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler

Olay, 24 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Gökevler Mahallesi 2312 Sokak üzerinde bulunan otomobilin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin içerisinde oturan C. M. A.'nın yanına gelen eli silahlı iki şüpheli, kapıyı açarak yüzüne yumruk attı. Otomobilin ön koltuğunda duran cep telefonunu gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, yaptığı takip sonucunda 29 Eylül günü şüpheliler Muratcan T. (21) ve Recep K. (27)'yı . Şüphelilerle birlikte bir adet kuru sıkı silah ve mermi ele geçirildi.

Şubede işlemleri tamamlanaraka adlliyele sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin gasbettiği cep telefonunun sim kart hafıza bölmesini açmak için markete girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.