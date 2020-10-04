Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

'un sır ölümü hakkında haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

, ve olayları hakkında haberleri gelmeye devam ederken özellikle Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Gülay Uygun hakkında savcılığa başvuru yapılırken hem ölümü hem de geçmişi araştırılacak. 18 yaşından sonra kızlar pavyona düşürdüğü iddia edilen Gülay Uygun hakkındaki son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 09:43 Son Güncelleme: 4.10.2020 09:57 ABONE OL
Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

'ın sır ölümünün ardından 'un ölümü de araştırılmaya başlanmıştı. haberinin detayları merak edilirken kızların iddiaları yargıtaya taşınacak.Yurtlarda kalan kızların korkunç iddialarının ardından Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin çarpıcı iddialar da gelmeye devam ediyor...

GÜLAY UYGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GEÇMİŞİ DE ARAŞTIRILACAK!

Gülay Uygun hakkında savcılığa başvuru yapıldı!

Tanığın ifadesi;

"İlk başlarda mesela kötü davranıp da sonradan kimsesiz olduğunu öğrendiği zaman daha farklı davranıyordu. Demek ki arkasında farklı şeyler yatıyormuş. Yurttan başka arkadaşlarımız da pavyona düştü. 4-5 kişi var bizim duyduğumuz."

Son dakika haberinin detayları şu şekilde;

Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

18 YAŞINDAN SONRA KIZLARI...

Başka bir tanığın ifadesi;

"Kızlarla sohbet ederken "Biz 18 yaşımızı doldurduk. Bize ev açtı şu anda da oğluyla beraberiz, bizi çalıştırıyor" dedi, annesi de söyledi."

Kızların iddiaları yargıtaya taşınıyor...

Son dakika... Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun ile ilgili çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! | Video

Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

Başka bir tanığın ifadesi;

"Gazino ortamlarındaki çalışan kız arkadaşlarımız bu 'u tanıdığını, küçük yaşta onları gazino, pavyon ve bar ortamlarına götürdüğünü, öyle ifadeler verildi yani."

Yurtlarda kalan kızlar ne anlattı?

"Bazı kız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz konuşmuyor. Korkuyorlar, tedirginler. Çünkü onların yerleri bariz belli. Bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA