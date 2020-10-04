Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

Aleyna Çakır'ın sır ölümünün ardından Gülay Uygun'un ölümü de araştırılmaya başlanmıştı. Son dakika haberinin detayları merak edilirken kızların iddiaları yargıtaya taşınacak.Yurtlarda kalan kızların korkunç iddialarının ardından Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin çarpıcı iddialar da gelmeye devam ediyor...

GÜLAY UYGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GEÇMİŞİ DE ARAŞTIRILACAK!

Gülay Uygun hakkında savcılığa başvuru yapıldı!

Tanığın ifadesi;

"İlk başlarda mesela kötü davranıp da sonradan kimsesiz olduğunu öğrendiği zaman daha farklı davranıyordu. Demek ki arkasında farklı şeyler yatıyormuş. Yurttan başka arkadaşlarımız da pavyona düştü. 4-5 kişi var bizim duyduğumuz."

Son dakika haberinin detayları şu şekilde;