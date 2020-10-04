Gülay Uygun'un sır ölümü hakkında son dakika haberi: Çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! Gülay Uygun'un geçmişi...

Aleyna Çakır'ın sır ölümünün ardından Gülay Uygun'un ölümü de araştırılmaya başlanmıştı. Son dakika haberinin detayları merak edilirken kızların iddiaları yargıtaya taşınacak.Yurtlarda kalan kızların korkunç iddialarının ardından Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin çarpıcı iddialar da gelmeye devam ediyor...
Gülay Uygun hakkında savcılığa başvuru yapıldı!
Tanığın ifadesi;
"İlk başlarda mesela kötü davranıp da sonradan kimsesiz olduğunu öğrendiği zaman daha farklı davranıyordu. Demek ki arkasında farklı şeyler yatıyormuş. Yurttan başka arkadaşlarımız da pavyona düştü. 4-5 kişi var bizim duyduğumuz."
Son dakika haberinin detayları şu şekilde;
18 YAŞINDAN SONRA KIZLARI...
Başka bir tanığın ifadesi;
"Kızlarla sohbet ederken "Biz 18 yaşımızı doldurduk. Bize ev açtı şu anda da oğluyla beraberiz, bizi çalıştırıyor" dedi, annesi de söyledi."
Kızların iddiaları yargıtaya taşınıyor...
Son dakika... Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun ile ilgili çarpıcı iddialar yargıtaya taşınıyor! | Video
Başka bir tanığın ifadesi;
"Gazino ortamlarındaki çalışan kız arkadaşlarımız bu Gülay Uygun'u tanıdığını, küçük yaşta onları gazino, pavyon ve bar ortamlarına götürdüğünü, öyle ifadeler verildi yani."
Yurtlarda kalan kızlar ne anlattı?
"Bazı kız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz konuşmuyor. Korkuyorlar, tedirginler. Çünkü onların yerleri bariz belli. Bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar.