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Aliağa cruise mezarlığı

Pandemi en çok turizme zarar verdi. Özellikle cruise gemileri demir attı. ’deki cruise mezarlığına döndü

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Giriş Tarihi: 4.10.2020 ABONE OL
İzmir Aliağa cruise mezarlığı
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) verilerine göre pandemi nedeniyle küresel turizm sektöründe 2020'de 900 milyar dolar ile 1.2 trilyon dolar arasında kayıp yaşaması bekleniyor. Pandemi en çok cruise yolculuklarını vurdu.

HAYALET GEMİLER
Yaşanan krizin ardından dev gemiler limanlara çekildi. Birçok liman normalde binlerce yolcu ağırlayan hayalet gemilere ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir'deki Aliğa Limanı ise son görüntüsü ile dünya basınında "Cruise mezarlığı" başlığı altında geniş haber oldu. Limanın drone ile çekilmiş görüntüleri kullanılarak "İşte pandeminin etkisi. Dev yolcu gemileri artık hurdaya dönüştü" denildi. İngiliz Reuters ajansındaki haberde "Turizm sektörü darbe yerken, İzmir'de limanındaki gemi parçalama sektöründe işler büyüdü" denildi. İngiliz Daily Mail gazetesi Aliağa Limanı'nda halihazırda 5 dev cruise gemisinin parçalandığını belirtti. Bu gemilerden birinin ABD'li Carnival Cruise Line firmasına ait Carnival Fantasy isimli cruise olduğu kaydedildi. Haberde geminin geçen yıl yenilendiğine de dikkat çekildi.

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İzmir Aliağa cruise mezarlığı
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