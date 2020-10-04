İzmir'de iki grup arasında kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Sevgi Mahallesi İsmail Tonguç parkında meydana geldi. Parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüyünce, sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Atakan D.(19), Efe U.(19) ve Umut G.(19) yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Olayda bacağından yaralanan Atakan D. ile göğsünden bıçaklanan Efe U. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Umut G. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi