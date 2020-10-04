Jandarma köpeğin hayatını böyle kurtardı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Emirdağ Jandarma Trafik ekiplerinin kafası pet şişeye sıkışmış bir köpeğin yardımına koşmasını kutladı. Jandarma ekipleri köpeği bu zor durumdan kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Pet şişeyi köpeğin kafasından çıkardığında köpeğin mutluluğu kameralara yansıdı.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZ TÜM CANLILARIN KORUYUCUSU"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter'da paylaştığı görüntünün ardından iletisinde kolluk kuvvetlerinin tüm canlıların koruyucusu olduğunu vurguladı. Çiçek, "Emirdağ jandarma trafik ekibimiz denetimdeyken kafası pet şişeye sıkışmış bir köpeği görünce hemen yardıma koşarak yardım ediyorlar.Emirdağ jandarmamızı kutluyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tüm canlıların koruyucusudur. Bu bize medeniyetimizin yüklediği bir sorumluluk @suleymansoylu" dedi.

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