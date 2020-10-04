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Mavi yumurtalar görenleri şaşkına çeviriyor!

’da emekli Sadık Şen’in (73) evinin bahçesinde beslediği Amerikan ırkı tavukları, açık mavi renkte yumurtluyor. Kabuğu açık mavi renkte olan yumurtalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 12:56 Son Güncelleme: 4.10.2020 12:58 ABONE OL
Mavi yumurtalar görenleri şaşkına çeviriyor!

Kentte, emekliğinin ardından bahçesinde tarımla uğraşan Sadık Şen, 12 yıl önce komşusu tarafından Almanya'dan getirilen Amerikan ırkı 'Ameraucana' cinsi tavuklardan aldığı yumurtalardan civciv elde etti. Daha sonraki yıllarda bir tane ile başlayan ve toplam 20'ye çıkardığı tavuklardan açık mavi renkte yumurta elde etti. Kabuğu açık mavi renkte olan yumurtalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

İSTEYEN KOMŞULARA DA VERİYOR
Tavuklarının farklı boyutta yumurtladığını gördüğünde şaşırdığını söyleyen Sadık Şen, "Emekliyim, yaklaşık 12 yıldır da onlarla zaman geçiyorum. Amerikan ırkı olan tavuklarımın yumurtaları açık mavi rengiyle görenleri şaşırtıyor.

Kendi ihtiyacımızı gideriyor, isteyen komşularıma da bu yumurtalardan veriyorum" dedi.

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Mavi yumurtalar görenleri şaşkına çeviriyor!
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