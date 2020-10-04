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Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

'nun Tosya ilçesinde meydana gelen feci kaza yürekleri dağladı. Mola yerinde seyahat ettiği otobüsü kaçıran 15 yaşındaki Talha İğneci isimli çocuk, kendisini bekleyen otobüse yetişmek için kara yoluna çıktı. Otobüse koşan İğneci’ye önce arkadan gelen bir minibüs, daha sonda seyir halindeki başka araçlar çarptı. Talha İğneci olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:30 Son Güncelleme: 4.10.2020 10:51 ABONE OL
Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

'nun Tosya ilçesinde, mola sırasında kaçırdığı otobüse yetişmek için kara yoluna çıkan yolcu, seyir halindeki araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

Alınan bilgiye göre, Şeref Oruçgüney yönetimindeki 34 STT 96 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Yazıçam mevkisindeki tesiste mola verdi. Yolculardan Talha İğneci (15), molanın ardından hareket eden otobüsün arkasından koşmaya başladı.

Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen yolcu hayatını kaybetti | Video

Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

Tesisten uluslararası D-100 kara yoluna çıkan otobüs, kalan yolcuyu fark edip, yol kenarına park etti. Yola çıkan İğneci'ye, Murat Altay yönetimindeki 34 ANJ 539 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen İğneci'ye seyir halindeki araçlar da çarptı.

Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

SON ANLARI KAMERADA

Talha İğneci olay yerinde hayatını kaybetti. İğneci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik akışının tek şeritten ilerlemesini sağladı.

Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!

Talha İğneci'nin cesedi, Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Mola yerinde otobüsü kaçıran çocuğun feci ölümü!
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