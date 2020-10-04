Otomobil mezarlığa girdi; 6 kabir zarar gördü

Kaza, gece saatlerinde Harmandalı Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Ulukent'ten Çiğli yönüne giden O.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, Harmandalı Mezarlığı'na girdi.

6 MEZAR HASAR GÖRDÜ

Otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, 6 mezar zarar gördü. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken, polis O.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan zarar gören mezarlardaki kişilerin yakınlarına durumu bildiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.