Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddialar: Aile üyeleri delil mi kararttı

Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.Gültekin'i bağ evinde katleden Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı ve ortağına ait araçların cinayet günü olay yeri olan Karabağlar mekiğindeki bağ evine giden yoldan geçtiği MOBESE kameralarından tespit edildi.Ayrıca katilin kardeşi Mertcan Avcı'nın da cinayetin işlendiği gece, aile üyeleriyle olağandışı telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Aile üyelerinin cinayette delil kararttığı iddiaları araştırılıyor.