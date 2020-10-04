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cinayetinde yeni iddialar: Aile üyeleri delil mi kararttı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 4.10.2020 ABONE OL
Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddialar: Aile üyeleri delil mi kararttı
Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Gültekin'i bağ evinde katleden Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı ve ortağına ait araçların cinayet günü olay yeri olan Karabağlar mekiğindeki bağ evine giden yoldan geçtiği MOBESE kameralarından tespit edildi.
Ayrıca katilin kardeşi Mertcan Avcı'nın da cinayetin işlendiği gece, aile üyeleriyle olağandışı telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Aile üyelerinin cinayette delil kararttığı iddiaları araştırılıyor.
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddialar: Aile üyeleri delil mi kararttı
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