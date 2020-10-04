Sahte menajere 10 yıl hapis talebi

İddiaya göre Güney Koreli futbolcular Kım Donghui ve Oh Mıntaek'le şüpheli Samuel Nna geçen yıl mart ayında internetten bir görüşme gerçekleşti. Nijerya uyruklu Samuel Nna, Türkiye'de futbol danışmanlığı yaptığını, ülkelerinde futbol oynayan Kım Donghui ile Oh Mıntaek'e Türkiye'de oynayabilecekleri bir takım ayarlayabileceğini anlattı. Daha sonra telefonla yapılan görüşmede şüpheli Nna, Güney Koreli iki futbolcuya Türkiye'de Boluspor'da futbol oynamak üzere anlaşma yaptığını söyledi.

GÜNEY KORELİ İKİ FUTBOLCU ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheli Samuel Nna, iki yabancı futbolcunun Türkiye'de top oynayabilmeleri için banka hesabına para yatırmaları gerektiğini belirtti. Türkiye'de futbol oynayacak olmaktan oldukça memnun kalan iki Güney Koreli futbolcu Türkiye'ye gelerek şüpheli Samuel Nna ile görüşmek istediler. Ancak şüpheliyi bir türlü bulamadılar. İki yabancı futbolcu daha sonra Boluspor'un kapısını çaldı. Ancak Bolusporlu yöneticiler, şüpheli Samuel Nna'nın iki futbolcuya gönderdiği belgelerin geçersiz olduğunu ve Nna'yla da herhangi bir görüşme yapmadıklarını söylediler. Dolandırıldıklarını anlayan iki futbolcu da savcılığa şikayette bulundular.

BEN FUTBOL TRANSFERİYLE İLGİLENMEM

İfadesi alınan şüpheli Samuel Nna, "Benden şikayetçi olan iki futbolcuyu ve Boluspor'u tanımam. Boluspor'la herhangi bir bağlantım da yoktur. Ben Türkiye'de çanta, mobilya, tekstil işi gibi ürünlere dair fotoğraflar çeker, bu fotoğrafları Afrika'da ve İngiltere'de bulunan müşterilerime gönderir, onlar da beğenirse hesabıma para yatırmalarını söylerim. Müşterilerim de bu konuda para yatırırlar. Ben bu iş dışında kimseye hesabıma para yatırsın demedim. Futbol transferi ile de ilgilenmem. Suçlamayı kabul etmem" dedi. Şikayetçi Güney Koreli futbolcular da, " Ülkemizde diğer şikayetçiyle birlikte aynı kulüpte top oynarız. Türkiye'ye geldik ve Boluspor'un tesislerine gittiğimizde gerçeği öğrendik. Şikayetçiyiz" dediler. İddianamede iki Güney Koreli futbolcunun toplamda 16 bin 980 euro dolandırıldıkları anlatıldı. İddianamede şüpheli Samuel Nna'nın, iki Güney Koreli futbolcu ile yazışarak, telefon ile görüşerek kendilerine Türkiye'deki kulüplerden Boluspor'da futbol oynamak üzere anlaştığını söylediği ve her iki futbolcuyu dolandırarak haksız menfaat temin ettiği öne sürüldü.

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