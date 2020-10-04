Sakarya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Şerefnur Oktay idaresindeki 67 AV 454 plakalı otomobil, Camili Mahallesi Sabahattin Zaim Bulvarı'nda, Zeyneldin Doğu Evrensel'in kullandığı 54 FT 553 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Fahriye Gürpınar (69), Aliye Evrensel (33), Mustafa Evrensel (34) ve Hamiyet Oktay ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.