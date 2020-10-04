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SON DAKİKA: ’teki ünlü işletmede kuralsız partisi kamerada!

'un en işlek yerlerinden olan 'te ünlü bir işletmede yapılan partisindeki görüntüler tepkilere neden oldu. kurallarının hiçe sayıldığı mekanda insanlar iç içe maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyadan paylaşılan o anlar tepkilere neden oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre, partinin verildiği işletmenin önceki hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin “yürütmeyi durdurma” kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 4.10.2020 10:25 ABONE OL
SON DAKİKA! Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

SON DAKİKA! Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada!

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KURALLARA UYULMADI

Denetimler hız kesmeden devam ederken, 'teki ünlü bir restoranda geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün yine skandal görüntüler kaydedildi. Mekanda korona virüs salgınına rağmen adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup doğum günü pastasının gelmesinin ardından alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

SON DAKİKA! Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada!

Bebek'teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada | Video

SON DAKİKA! Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada!

SALGINA RAĞMEN EĞLENİP GÖBEK ATTILAR

Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalınan müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Maske dahi takılmayan sosyal mesafesiz "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

SON DAKİKA! Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada!

RESTORANDA "KORONA PARTİLERİ" DEVAM EDİYOR

Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin "yürütmeyi durdurma" kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

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SON DAKİKA: Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada!
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