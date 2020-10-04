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Son Dakika: Çocuklarını döverkenki videosu sosyal medyaya yansımıştı... Karısına mesaj göndermek istemiş!

'de çekildiği belirlenen ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili son dakika haberi geldi. Büyük tepki toplayan görüntülerin yayınlanmasının ardından tutuklanan şahsın, evden kaçan karısına mesaj vermek için çocuklarını dövdüğü ortaya çıktı. Tutuklanması sonrası, söz konusu görüntülerin, evden kaçan karısı Zeliha Y.'ye dönmesi için mesaj göndermek amacıyla 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 01:46 ABONE OL
Son Dakika: Çocuklarını döverkenki videosu sosyal medyaya yansımıştı... Karısına mesaj göndermek istemiş!

'de çocuklarına şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdıktan sonra yakalanarak tutuklanan şahsın, evden kaçan karısına mesaj vermek için çocuklarını dövdüğü ortaya çıktı. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika: Çocuklarını döverkenki videosu sosyal medyaya yansımıştı... Karısına mesaj göndermek istemiş!

Halil Y.'nin savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü, görüntüleri de halen kayıp olan karısı Zeliha Y.'ye mesaj göndermek için 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını söyledi öğrenildi.

Son Dakika: Çocuklarını döverkenki videosu sosyal medyaya yansımıştı... Karısına mesaj göndermek istemiş!

Öte yandan, zanlının evden kaçtığı belirtilen karısı Zeliha Y.'ye halen ulaşılamazken, çocukları F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y. (7) ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

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Son Dakika: Çocuklarını döverkenki videosu sosyal medyaya yansımıştı... Karısına mesaj göndermek istemiş!
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