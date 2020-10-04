Son Dakika: Çocuklarını döverkenki videosu sosyal medyaya yansımıştı... Karısına mesaj göndermek istemiş!

Halil Y.'nin savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü, görüntüleri de halen kayıp olan karısı Zeliha Y.'ye mesaj göndermek için 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını söyledi öğrenildi.