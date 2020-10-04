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Son dakika: Çocuklarını dövüp canlı yayın yaptı! Cani baba gözaltına alındı...

'de Halil Y. isimli kişi, yaşları küçük 4 çocuğunu dövüp o anları canlı yayınladı. Dehşete düşüren olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gözü dönmüş baba, polis ekiplerince kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Son dakika haberine göre şiddete uğrayan çocuklar ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 15:50 Son Güncelleme: 4.10.2020 15:51 ABONE OL
Son dakika: Çocuklarını dövüp canlı yayın yaptı! Cani baba gözaltına alındı...

Mersin'de yaşları küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR, ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA YERLEŞTİRİLDİ

Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri, F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Son dakika: Çocuklarını dövüp canlı yayın yaptı! Cani baba gözaltına alındı...
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