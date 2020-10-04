Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Öldürdükten sonra bir de bu mesajı atmış...

Son dakika haberleri... Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya G.'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hülya G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.