Son Dakika Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! Mersin’den kan donduran görüntüler

Mersin'in Toroslar ilçesinden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Halil Y. İsmindeki adam, yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan 4 çocuğunu İnstagram canlı yayınında öldüresiye dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından hemen sonra, ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte kan donduran o görüntüler ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇOCUKLARINI CANLI YAYINDA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ!

Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.

İşte cani babanın çocuklarını dövdüğü korkunç görüntüler;