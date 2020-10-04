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Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! ’den kan donduran görüntüler

’in Toroslar ilçesinden gelen haberi kan dondurdu. Halil Y. İsmindeki cani baba yaşları küçük olan 4 çocuğunu canlı yayında tekme tokat dövdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte o görüntüler…

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 12:32 Son Güncelleme: 4.10.2020 12:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! Mersin’den kan donduran görüntüler

'in Toroslar ilçesinden gelen haberi adeta kan dondurdu. Halil Y. İsmindeki adam, yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan 4 çocuğunu İnstagram canlı yayınında öldüresiye dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından hemen sonra, ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte kan donduran o görüntüler ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇOCUKLARINI CANLI YAYINDA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ!

Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.

İşte cani babanın çocuklarını dövdüğü korkunç görüntüler;

Son Dakika Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! Mersin’den kan donduran görüntüler

İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri, F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

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Son Dakika Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! Mersin’den kan donduran görüntüler

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Son Dakika Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! Mersin’den kan donduran görüntüler
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