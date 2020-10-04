Son Dakika Haberi: Cani baba çocuklarını canlı yayında öldüresiye dövdü! Mersin’den kan donduran görüntüler

Mersin'in Toroslar ilçesinden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Halil Y. İsmindeki adam, yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan 4 çocuğunu İnstagram canlı yayınında öldüresiye dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından hemen sonra, ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte kan donduran o görüntüler ve son dakika haberinin ayrıntıları…
Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.
İşte cani babanın çocuklarını dövdüğü korkunç görüntüler;
İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri, F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.
Son dakika haberi... Mersin'de skandal görüntüler! Cani baba canlı yayında çocuklarını böyle darp etti | Video
Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.