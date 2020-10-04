Son dakika: Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme planlarını anlatıp gözaltına alınan Sungur serbest bırakıldı

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş, adli kontrolle serbest bırakılmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

300 METRE YASAĞI GELMİŞTİ

Mahkeme her iki şüpheliyi serbest bırakırken yurt dışına çıkışlarını yasaklamıştı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık'ın evine, iş yerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasına da yasak koymuştu.

İFTİRA İDDİASI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi Sungur'un kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını ileri sürmüştü.

ERDİ SUNGUR SERBEST KALDI!



Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Erdi Sungur, İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından bugün adliyeye sevk edilen Erdi Sungur, Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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