Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Ekim Süper Loto sonuçları burada olacak - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online tarafından Ağustos ayının başından bu yana yapılan çeşitli şans oyunları arasında, Süper Loto, Sayısal Loto, Çılgın Sayısal Loto gibi oyunlar yer alıyor. Bugün de, Süper Loto çekilişi Milli Piyango canlı yayını ile yapılacak ve çekiliş sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, bugünkü Süper Loto çekilişi saat kaçta? Aşağıda, 25 milyon 345 bin TL değerinde Süper Loto çekilişi hakkında detaylar ve bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLUYOR

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar 4-10-33-39-51-54 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. İşte, bugünün kazandıran numaraları...