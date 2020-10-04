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Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlanmış, 3 kişi yaşamını yitirmişti. Son dakika haberine göre olay sonrası yürütülen soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Hastenedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan isimli şahsın, 48 yıldır ‘kadın’ ibaresi yer alan pembe kimlik kullandığı, ismi Zeytin olduğu için doğduğunda yanlışlıkla bu kimliğin verildiği, ve o gün bugündür kimliğini değiştirmediği öğrenildi. Aynı zamanda Zeytin Aksu’nun askerliğini yapmadığı ve 2 çocuğunun olduğu belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:58 Son Güncelleme: 4.10.2020 11:07 ABONE OL
Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Öztürk öldü, 4 kişi yaralandı. 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelilerden Zeytin Aksun da yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun'un kadınlar için verilen pembe nüfus cüzdanlı olduğu ortaya çıktı. Doğduğunda ismi Zeytin olarak verildiği için pembe kimlik çıkartıldığı öğrenilen Zeytin Aksun'un 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi.

Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

Esenyurt Meydanı'nda geçen Cumartesi günü saat 10.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Zeytin Aksun'un aralarında bulunduğu bir grup taksici buradaki durağa geldi.

Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş... | Video

Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Zeytin Aksun ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan, silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Zeytin Aksun ve 2 kişi ise yaralandı.

Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

Yaralılardan 48 yaşındaki Zeytin Aksun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Üzerinden pembe kimlik çıkan Zeytin Aksun'un hastane sürecindeki tedavisi için verilen barkodta cinsiyet bölümüne kadını simgeleyen 'K' yazıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Zeytin Aksun, yakalanan diğer 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Askerliğini yapmayan Zeytin Aksun'un 2 çocuğu bulunduğu çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Zeytin Aksun ve beraberindekiler sevkedildikleri adliyede tutuklandı.

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Taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: 48 yıldır pembe kimlik kullanıyormuş...
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