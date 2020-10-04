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Uzman isimden uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Son dönemde yurt genelinde yaşanan sarsıntılar, büyük Marmara depremi gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu noktada, vatandaşlar ünlü uzmanlarının yorumlarını merak ediyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama ise, Prof. Dr. ’den geldi. Sözbilir, Ganos fayı üzerinde 1912'den beri, Yedisu segmentinde ise 1944'ten bu yana deprem olmadığını söyleyerek, Tekirdağ ve 'i etkileyebilecek yıkıcı depremlere karşı uyardı. İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından yapılan açıklaması…

Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:03 ABONE OL
Uzman isimden son dakika deprem uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Marmara bölgesinde son dönemde yaşanan depremler, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Yaşanan sarsıntılar sonrasında ise, uzmanların beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili yorumları merak konusu oluyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama ise, DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 'den geldi. Sözbilir, Tekirdağ ve 'i etkileyebilecek iki yıkıcı depreme karşı uyardı. İşte haberinin ayrıntıları…

ÜNLÜ DEPREM UZMANI UYARDI!

Son olarak 1912'de kırılan Ganos fayının, o günden beri büyük ölçekli, yıkıcı üretmediğine değinen Dr. Sözbilir, geçen sürenin 100 yılı aştığını kaydetti.

Uzman isimden son dakika deprem uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Son olarak 1912'de kırılan Ganos fayının, o günden beri büyük ölçekli, yıkıcı üretmediğine değinen Dr. Sözbilir, geçen sürenin 100 yılı aştığını kaydetti. Benzer suskunluğun Edremit ile Gönen arasında ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, o bölgedeki son depremin 1944 yılında gerçekleştiğini hatırlatarak, civarını etkileyecek sismik boşluğa dikkat çekti.

Uzman isimden son dakika deprem uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Sözbilir, "Kuzey Anadolu fayı at kuyruğu gibi bir şekil göstererek çatallanır. Ganos fayının olduğu kesimlerde özellikle Tekirdağ'ın kara kısımlarında sismik suskunluk olduğu gözleniyor. Burası 1912'de kırılmıştı en son. O günden beri büyük ölçekli yıkıcı bir yok. 100 yılın üzerinde süre geçmiş durumda. Yatay yönde yaklaşık 2 santimlik bir hareket söz konusu.

Uzman isimden son dakika deprem uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Dolayısıyla bu bölgede 2 metreye yakın bir gerilim birikti. Bu da yaklaşık 7 büyüklüğündeki bir depremin beklentisini gösteriyor. Benzer sismik suskunluk Edremit ile Gönen arasındaki bölgede var. Son 1944 yılında gerçekleşti. Deprem fayın batı kısmında gerçekleşti. Doğu kısmı henüz kırılmış değil. O yüzden burası da bir sismik boşluk niteliği taşıyor.

Uzman isimden son dakika deprem uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Batıya ve doğuya göre gittiğimizde kuzey Anadolu fayının birçok kısmının kırıldığını görüyoruz. Kırılmayan çok az parçası kaldı. Ganos segmentinin olduğu, Marmara denizindeki yaklaşık 100 kilometrelik bir kısım kırılmış değil. Benzer şekilde Yedisu segmenti de sismik boşluk sınıfında değerlendirilen parçalar" dedi.

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Uzman isimden son dakika deprem uyarısı geldi! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'
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