Yengesine kızdı ağabeyini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta Döndü A. (31), babasının bakımıyla uğraşan eşinin kardeşi Fatma O.ya (33) "Babamın paralarını yiyorsun" diyince tartışma çıktı. Tartışmaya ağabey Hüsnü A. da katıldı. Sinirlenen Fatma O. mutfaktan aldığı bıçağı ağabeyinin kalbine saplayarak öldürdü. Adana'nın Seyhan ilçesinde 30 Eylül'de Gökhan Boyuneğmez (23), arkadaşı Servet Demir ile "Yine mi benim olduğum yere geldin?" diyerek kavga etti. Demir arkadaşını kalbinden bıçaklayıp ardından hastaneye götürdü. Boyuneğmez ölürken yakalanan Demir tutuklandı. İzmir'in Bayındır ilçesinde, Seyfettin G. (23), tartıştığı amcasının oğlu Zeynel Abidin G.'yi (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Seyfettin'in annesi Bedia G. de başına isabet eden taşla yaralandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde büfe işleten Orhan Genç (38), iş yerinin önünde U.T.'nin silahlı saldırısı sonucu öldü.