Yerli aşı insanlarda denenmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı. Görüntülü gerçekleşen telefon görüşmesinde Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verirken, "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'TEBRİK EDİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.