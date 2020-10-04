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Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü

'ın Türkoğlu ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü Selahattin Ergüven (65), hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:41 ABONE OL
Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Malatya'dan İskenderun'a giden O.Y.'nin kullandığı yük treni, hemzemin geçide kontrolsüz girdiği öne sürülen Selahattin Ergüven yönetimindeki 46 TB 439 plakalı kamyona çarptı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kamyon sürücüsü Ergüven, yaşamını yitirirken, makinist O.Y. ise kazanın şokunu yaşadı. Makinist O.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Selahattin Ergüven'in cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
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