3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

İstanbul Esenyurt'ta bir hafta önce bir taksi durağında meydana gelen ve üç kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın perde arkasından rant kavgası çıktı.
Organize Polisleri, üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı gruba ait şüphelilere yönelik üç ayrı ilde operasyon düzenledi. 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı adliyeye sevk edildi. Taksi duraklarında çok sayıda silah ve mermi bulundu. Eşyalar arasında 'kas gevşetici' yazan sopa dikkat çekti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta yaşanmıştı. Bir taksi durağında çıkan silahlı çatışmada Cengiz Dayanmaz ve kardeşi Yavuz Dayanmaz ile taksici Sinan Öztürk öldürüldü. Dört kişi de yaralandı.
Organize Polisleri olayla ilgili öldürülen üç kişinin intikamının alınması için bazı kişilerin organize bir şekilde silahlandığını tespit etti ve inceleme başlatıldı. Olay sonrası soruşturma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Esenyurt, Balıkesir ve Ankara'da 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen çetenin üyeleri tek tek tespit edildi.
BEŞ DURAKTAN SİLAH VE MERMİLER ÇIKTI
İddiaya ve Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri taksi duraklarına ve taksicilere baskı uyguladı ve çalışmalarını engelleyerek yağma, yaralama ve tehdit başta olmak üzere farklı suçlara karıştı. Üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı gruba ait toplamda 18 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Çetenin silahlı terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan lideri A.Z.Ç. de yakalandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31'i ikamet adresi, 3'ü iş yeri adresi, 5'i taksi durağı olmak üzere 39 adrese baskın yapıldı.
Şüphelilerin üzerinde 2'si kuru sıkı dört ruhsatsız silah, 74 mermi; taksi duraklarında ise dört ruhsatsız silah ve 63 mermi ele geçirildi. S
oruşturma kapsamında dört firari şüphelinin arandığı ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.