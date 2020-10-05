3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

BEŞ DURAKTAN SİLAH VE MERMİLER ÇIKTI



İddiaya ve Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri taksi duraklarına ve taksicilere baskı uyguladı ve çalışmalarını engelleyerek yağma, yaralama ve tehdit başta olmak üzere farklı suçlara karıştı. Üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı gruba ait toplamda 18 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.