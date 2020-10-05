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3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

Esenyurt'ta bir hafta önce bir taksi durağında meydana gelen ve üç kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın perde arkasından rant kavgası çıktı. Organize Polisleri, üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı gruba ait şüphelilere yönelik üç ayrı ilde operasyon düzenledi. 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı adliyeye sevk edildi. Taksi duraklarında çok sayıda silah ve mermi bulundu. Eşyalar arasında ‘kas gevşetici’ yazan sopa dikkat çekti.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.10.2020 11:10 ABONE OL
3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

Esenyurt'ta bir hafta önce bir taksi durağında meydana gelen ve üç kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın perde arkasından rant kavgası çıktı.

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

Organize Polisleri, üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı gruba ait şüphelilere yönelik üç ayrı ilde operasyon düzenledi. 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı adliyeye sevk edildi. Taksi duraklarında çok sayıda silah ve mermi bulundu. Eşyalar arasında 'kas gevşetici' yazan sopa dikkat çekti.

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta yaşanmıştı. Bir taksi durağında çıkan silahlı çatışmada Cengiz Dayanmaz ve kardeşi Yavuz Dayanmaz ile taksici Sinan Öztürk öldürüldü. Dört kişi de yaralandı.

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

Organize Polisleri olayla ilgili öldürülen üç kişinin intikamının alınması için bazı kişilerin organize bir şekilde silahlandığını tespit etti ve inceleme başlatıldı. Olay sonrası soruşturma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Balıkesir ve Ankara'da 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen çetenin üyeleri tek tek tespit edildi.

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

BEŞ DURAKTAN SİLAH VE MERMİLER ÇIKTI

İddiaya ve Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri taksi duraklarına ve taksicilere baskı uyguladı ve çalışmalarını engelleyerek yağma, yaralama ve tehdit başta olmak üzere farklı suçlara karıştı. Üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı gruba ait toplamda 18 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

Çetenin silahlı terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan lideri A.Z.Ç. de yakalandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31'i ikamet adresi, 3'ü iş yeri adresi, 5'i taksi durağı olmak üzere 39 adrese baskın yapıldı.

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

Şüphelilerin üzerinde 2'si kuru sıkı dört ruhsatsız silah, 74 mermi; taksi duraklarında ise dört ruhsatsız silah ve 63 mermi ele geçirildi. S

3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!

oruşturma kapsamında dört firari şüphelinin arandığı ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

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3 kişinin öldüğü taksici kavgasında flaş gelişme! İntikam silahlanmasına şok baskın!
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