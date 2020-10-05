50 yıl hapis cezasıyla aranan internet dolandırıcısı, Düzce'de yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satış yapan kişiyle ilgili gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İnternette orijinal gibi gösterdiği taklit ürünleri satan, satılan ürünün yerine de farklı ürünler gönderen kişinin kimliği belirlendi.

180 ARAMA KAYDI, 50 YIL HAPİS KARARI VARDI...

Polis ekipleri, hakkında 15 ilde 180 arama kaydı, 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.