Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 50 yıl hapis cezasıyla aranan internet dolandırıcısı, Düzce'de yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranan internet dolandırıcısı, 'de yakalandı

’de, internetteki satış sitesinden taklit ürünler satan ve satın alınan ürünlerin yerine farklı ürünler göndererek, dolandırıcılık yapan Barış Çevik yakalandı. Hakkında 180 arama kaydı ve 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Çevik, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:56 ABONE OL
50 yıl hapis cezasıyla aranan internet dolandırıcısı, Düzce'de yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satış yapan kişiyle ilgili gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İnternette orijinal gibi gösterdiği taklit ürünleri satan, satılan ürünün yerine de farklı ürünler gönderen kişinin kimliği belirlendi.

180 ARAMA KAYDI, 50 YIL HAPİS KARARI VARDI...

Polis ekipleri, hakkında 15 ilde 180 arama kaydı, 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

ARKADAŞINA GÖNDER
50 yıl hapis cezasıyla aranan internet dolandırıcısı, Düzce'de yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA