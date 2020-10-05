Alin İsminin Anlamı Nedir? Alin Ne Demek?

İsim arayışlarında farklı seçenekler üstünde duran bir çok birey bulunmaktadır. Anne ve baba adayları kız bebekleri için gün sayarken ona hayatı boyunca taşıyacağı güzel anlama sahip bir isim vermek için araştırmalar yapmaktadır. Kulağa hoş gelen ve sıkça duyulmayan isimlerden birisi olan Alin ismi de dikkat çekmektedir. Alin isminin anlamı ve kökeni hakkında bilgi sahibi olup son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Alin isminin anlamı nedir? Alin ne demek, ne anlama geliyor ve Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler...

ALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de ender duyulan isimlerden birisi olsa da özellikle son yıllarda popüler hale gelmiştir. Kız bebeğine bilindik isimlerin aksine daha az duyulmuş ve farklı bir isim vermek isteyenlerin en çok dikkatini çeken seçenekler arasında yer alır. İngilizce kökenli olan Alin isminin anlamı ise karar verme noktasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Kulağa hoş geldiği kadar telafuzu kolay olan Alin ismi hakkında tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Alin, kelime olarak ulu, kibar ve asil anlamlarını taşımaktadır. Bir diğer anlamı ise parıldayan ve aydınlıktır. Adaletli ve dürüst şeklinde de yorumlanan bu isim güzel anlamı sayesinde tercih nedeni olmaktadır.

ALİN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İngilizce diline ait olan Alin, Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Anlamının güzellikler taşıması nedeniyle kız bebekler için beğenilerek tercih edilen isimlerden birisidir.