Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katında saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ederken, 3'üncü katta mahsur kalan Şevval Aytemur ve 3 yaşındaki oğlu Abdurrahman Aytemur'u kurtardı. Dumandan etkilenen anne Aytemur ve oğlu olay yerine gelen ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede bir tüpü son anda çıkararak olası faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için soruşturmaya başladı.