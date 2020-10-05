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'Atanamadı diye intihar etti’ dediler... ’ye bile girmemiş!

’da ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendisini asarak intihar eden gencin atanamayan bir öğretmen olduğu iddia edilmişti. Gencin intihar nedeninin psikolojik rahatsızlıklar kaynaklı olduğu ortaya çıkarken ’ye dahi girmediği belirlendi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.10.2020 16:56 Son Güncelleme: 5.10.2020 17:02 ABONE OL
'Atanamadı diye intihar etti’ dediler... KPSS’ye bile girmemiş!

Uzun süredir Polonya'da yaşayan ve orada Polonyalı bir kadınla evlenen İbrahim Can Uzun, 1 yıldır ailesiyle birlikte yaşadığı Nazilli'deki evinde kendisini asarak intihar etmişti. Annesi tarafından bulunan Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayatı döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı Nazili Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 27 yaşındaki Uzun, 5 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİPOLAR BOZUKLUĞA BAĞLI PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE İNTİHAR ETMİŞ

Uzun'un 1 yıl önce eşiyle tartışınca Polonya'dan Türkiye'ye dönerek ailesinin yanına yerleştiği ve bipolar bozukluğa dayalı psikolojik nedenlerle intihar ettiği öğrenildi. Uzun'un intiharıyla yasa boğulan sevenleri, bir de yalan haberlerle kahroldu. Çeşitli yayın organları ve sosyal medyada Uzun'un, öğretmen olduğu ve atanamadığı için intihar ettiğini ileri sürdü.

KPSS'YE DAHİ GİRMEMİŞ

İntiharında öğretmenlik ya da atamayla ilgili herhangi bir ilişki bulunmayan Uzun'un Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) dahi girmediği ortaya çıktı. Öte yandan; İbrahim Can Uzun'un ailesi oğullarının beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bağışında bulundu.

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'Atanamadı diye intihar etti’ dediler... KPSS’ye bile girmemiş!
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