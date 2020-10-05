İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Şişli ilçesinde bir apartman dairesinde hırsızlık yapıldığına dair ihbar gelince harekete geçti.

ÜÇ KADINA SUÇÜSTÜ YAKALAMA

Üç şüpheli kadın hırsızlık teşebbüsü esnasında mavi renkte kapı kilitlerini açmak için kullanılan materyaller ile yakalandı.

BİRİ 12 DİĞERİ 36 FAİLİ FİRARİ

Yakalanan üç şüphelinin yapılan araştırmasında şüphelilerden Y.U.'nun 12 faili firarı olduğu, Z.O.'nun 36 faili firarı olduğu, E.D.'nin ise üç faili firarı olduğu ortaya çıktı.

Azılı yankesici ve hırsızlar yakalandı | Video

HIRSIZLIKTA TANINMAMAK İÇİN YÜZLERİNİ KAPATTILAR

Emniyet mensuplarının yaptığı araştırma sonucu kamera kayıtlarından azılı hırsızlık şüphelilerinin nasıl hırsızlık yaptıkları da ortaya çıktı. Görüntülerde Tanınmamak için başlarını örten azılı hırsızlar yüzlerini de maske ile kapatıyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ayrıca üç ayrı hırsızlık ve yankesicilik suçlarının da faili olduğu tespit edildi. Şüpheliler Z.O, Y.U, E.D. adli makamlara sevk edildi.

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