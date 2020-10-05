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Haberler Yaşam Haberleri Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?

tarifi ve malzemeleri: ?

Ekranların lezzet yarışması yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan (levrek) tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takım kaptanlarından sofraların vazgeçilmez menüsünden olan balık buğulamada hünerlerini sergilemelerini istedi. Karadeniz mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? !

Giriş Tarihi: 5.10.2020 23:59 ABONE OL
Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?

yarışmasında şefler takım kaptanlarından yapmalarını istedi. Karadeniz mutfağının lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Balık buğulama ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte Balık buğulama (levrek) tarifi ve malzemeleri

BALIK BUĞULAMA NASIL YAPILIR? BALIK BUĞULAMA TARİFİ

Karadeniz mutfağı lezzetleri arasında yer alan ve yapılışı şu şekilde,

Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?

BALIK BUĞULAMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

LEVREK BUĞULAMA İÇİN MALZEMELER:

2 adet orta boy levrek

1 adet büyük boy soğan

10 adet mantar

4-5 adet sivri biber

2 adet orta boy domates

Yarım demet maydanoz

Yarım limonun suyu

2 adet defne yaprağı

5 çorba kaşığı domates püresi

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber,

kuru nane

Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?

LEVREK BUĞULAMA YAPILIŞI:

Levrekleri temizleyip bol suyla yıkayın.

Soğanı soyup halka halka doğrayın.

Mantarları ince dilimleyip biberleri ve domatesleri küçük doğrayın.

Maydanozu robottan geçirin.

Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın.

Soğan ve biberleri ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Mantarları ilave edip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.

Limon suyu, defne yaprağı, domates püresi, su ve baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin

Balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

Balıkların kurumaması için, her 10 dakikada bir, kaşık yardımı ile sostan bir miktar alıp balıkların üzerine gezdirin.

Servis yapmadan önce üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

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Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?
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