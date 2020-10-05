Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasında şefler takım kaptanlarından balık buğulama yapmalarını istedi. Karadeniz mutfağının lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Balık buğulama ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef Balık buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Balık buğulama (levrek) tarifi ve malzemeleri

BALIK BUĞULAMA NASIL YAPILIR? BALIK BUĞULAMA TARİFİ

Karadeniz mutfağı lezzetleri arasında yer alan balık buğulama tarifi ve yapılışı şu şekilde,