Balık buğulama tarifi ve malzemeleri: Masterchef balık buğulama nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasında şefler takım kaptanlarından balık buğulama yapmalarını istedi. Karadeniz mutfağının lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Balık buğulama ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef Balık buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Balık buğulama (levrek) tarifi ve malzemeleri
Karadeniz mutfağı lezzetleri arasında yer alan balık buğulama tarifi ve yapılışı şu şekilde,
2 adet orta boy levrek
1 adet büyük boy soğan
10 adet mantar
4-5 adet sivri biber
2 adet orta boy domates
Yarım demet maydanoz
Yarım limonun suyu
2 adet defne yaprağı
5 çorba kaşığı domates püresi
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber,
kuru nane
Levrekleri temizleyip bol suyla yıkayın.
Soğanı soyup halka halka doğrayın.
Mantarları ince dilimleyip biberleri ve domatesleri küçük doğrayın.
Maydanozu robottan geçirin.
Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın.
Soğan ve biberleri ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Mantarları ilave edip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.
Limon suyu, defne yaprağı, domates püresi, su ve baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin
Balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin.
Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.
Balıkların kurumaması için, her 10 dakikada bir, kaşık yardımı ile sostan bir miktar alıp balıkların üzerine gezdirin.
Servis yapmadan önce üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyin.