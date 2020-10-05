Başkanını örnek projeleri taktir topladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve kısa sürede hayata geçirdiği Patiköy ve Pati Yolu projeleri hayvanseverlerden taktir topladı. Zincidere Komando Tugayı'nın karşısındaki 4 bin metrekarelik doğal ortamda yapılan Patiköy, ve Pati Yolu projeleri hayvanlar için yapılan en başarılı projeler arasında gösterildi.

"BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLASINA CEVAP VERİYOR"

Kayseri Hayvan Hakları Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Talas Belediye Başkanı Musatafa Yalçın'ın hayvanların korunması, bakımı ve tedavisi konusunda çok başarılı bir performans sergilediğini belirterek; "Mustafa Yalçın başkana sokak hayvanlarımız için gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Yapılan bu tesisler bizim beklediğimizden fazlasına cevap veriyor. Başkanım Patiköy ile yetinmedi bir de Pati Yolu yaptı. Biz hayvanseverler olarak Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın'dan çok memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"HAYVANLARI SEVİYOR VE DEĞER VERİYORUZ"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayvanları sevdiklerini ve değer verdiklerini ifade ederek, "Geçen yıl bu aylarda Patiköy'ün açılışını yapmıştık. Aradan geçen 1 yılda bin 250 civarında köpek burada bakım gördü. Bunların 300 tanesi Molu Köyü'ndeki korunağa gitti. 253'ü sahiplendirildi, 377 tanesi de Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yapmış olduğu protokol gereği orada bakıma alındı ve tekrar doğaya salındı. Burası sevimli dostlarımızın doğal ihtiyaçlarının karşılandığı ve en uygun şartlarda bakımlarının yapıldığı yerdir" diye konuştu.

HAYVANLARA 1 BUÇUK KİLOMETRE PATİ YOLU

Başkan Yalçın, Pazar günü hizmete giren Pati Yolu'nun bin 600 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Burada da hemşehrilerimiz gayet doğal bir ortamda köpeklerini gezdiriyorlar. 5 bin m² çim alanı ve 1000 m² köpek oyun alanı var. Bu iki proje ile sevimli dostlarımız için çok güzel ortamlar sağlamış olduk" dedi.