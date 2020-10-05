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Bayıltan dayağa pişkin savunma

’de, seyyar tatlıcıyı acımasızca döven ’li Büşükşehir Belediyesi zabıtaları, kamera görüntülerine rağmen “Takılıp düştü” yalanına sığındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 5.10.2020 ABONE OL
Bayıltan dayağa pişkin savunma
İzmir'de seyyar tatlıcı Murat Mençuk'u (25) bayıltana kadar döven CHP'li Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının yargılanmasına başlandı. Yaşadıklarını anlatan Murat Mençuk, "Tezgâhta halka tatlısı satarken, 4 sivil zabıta çağırdı. Biri, 'özel eşyan varsa al. Tezgâhı bırak' dedi. 'Tezgâhımı alamazsınız' dediğimde, biri kolumu büktü. Seyyar arabamın kapısına parmağım sıkıştı. Arabam devrildi, tatlılar yere döküldü. Kırılan camı elime aldım. Biber gazı sıktılar. Sonra camı attım. Arkamdan bir zabıta çelme taktı. Yere düşünce de tekme attılar. 3 tane de parke taşı attılar. Kamera görüntülerinde var. 7 zabıta bana yerde ve ayaktayken vuruyor" dedi.



6.5 YIL HAPİS İSTENİYOR
2 yıldan 6.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 11 zabıta ise görüntülere rağmen üç maymunu oynadı. Sanıklardan Muhammet B., "Kazmayı kaldırdığı esnada Murat'ı arkasından kavradım. Sarılınca yere düştük" derken, Mehmet Ö. ise "Murat Mençuk, eğilince Barış'a takılıp düştü. Muhammet B., Murat'ı arkadan kavrayıp etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ben, herhangi bir eylemde bulunmadım" şeklinde konuştu.

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Bayıltan dayağa pişkin savunma
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