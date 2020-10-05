Bugün Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? 5 Ekim Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Yüzyüze eğitim gibi birçok konunun masada olacağı Kabine toplantısı öncesi vatandaşlar toplantının başlayacağı saat gibi detayları araştırmaya başladı. Gözler salgın sürecinde tedbir kararlarının verildiği ve ülkemizdeki vaka sayıları gibi konuların değerlendirildiği toplantıya çevrildi. Peki, 5 Ekim Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabinenin bugünkü gündeminde yüz yüze eğitime geçiş süreci bulunurken öte yandan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak.