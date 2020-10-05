Bugün Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? 5 Ekim Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Yüzyüze eğitim gibi birçok konunun masada olacağı Kabine toplantısı öncesi vatandaşlar toplantının başlayacağı saat gibi detayları araştırmaya başladı. Gözler salgın sürecinde tedbir kararlarının verildiği ve ülkemizdeki vaka sayıları gibi konuların değerlendirildiği toplantıya çevrildi. Peki, 5 Ekim Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabinenin bugünkü gündeminde yüz yüze eğitime geçiş süreci bulunurken öte yandan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, saat 19.00'da NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.
Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı
Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da
ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.
Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
Koronavirüsle mücadele
Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.
Yüz yüze eğitim
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.