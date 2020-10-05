Ceviz ağacı özellikleri nelerdir? Ceviz nasıl yetiştirilir? Ceviz ağacı yetiştirmek için dikkat edilmesi gerekenler

Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde ancak farklı yerlerde bulunurlar. Tozlanma rüzgar yardımıyla gerçekleşirken erkek çiçekler bir öncekine göre daha farklı ve değişik şekilde oluşurlar. Ceviz içi, embriyo ve tohum kabuğundan oluşan tohumdur ve yenilen kısım ise doğrudan kendisidir. Peki; ceviz ağacı özellikleri nelerdir? Ceviz nasıl yetiştirilir?

CEVİZ AĞACI ÖZELLİKLERİ

Hızlı büyürler ve boyları 25 ile 40 metre arasında kadar uzar.

Büyük alan kaplayan ağaç türlerindendir.

Ceviz ağacı şekli yayvan taç şeklindedir ve 3 farklı şekilde görülebilir.

Dik, yarı dik ve taçlı şekilleri vardır.

Kökleri kazık köklüdür, bu sebepten ötürü kılcal kök bolca bulunur.

Köklerin derinliği 3 ya da 5 metre olabilir.

Yüzeyleri oldukça düzgündür.

Genlik yaşlarındaki rengi gümüş rengidir. Ağaç yaşı ilerledikçe renkler koyulaşır ve yüzeyde çatlaklar oluşur.

Ceviz ağacının yaprakları yaprakçıktan meydana gelir.

Yaprakçıkların yapısı ve şekli geniş ve elipstir, uçları ise sivridir.

Yapraklarının rengi yeşildir

CEVİZ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Ülkemizde birçok sebze ve meyve yetiştirilmekte olup oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Bunlardan bir tanesi de ceviz ağacıdır. Ceviz ağacı yetiştiriciliği için ülkemiz uygun bir ekolojiye sahip olmakla birlikte Amerika ve Çin'den sonra üçüncü sırada ülkemiz gelmektedir.

Ağaç başına 33-37 kg ağırlığında olup bahçe tahsis edildiği zaman alınan verim iki katına çıkmaktadır. Aşılı ve aşısız cevizler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aşısız cevizler yabani cevizler olarak adlandırılırken 7 ile 10 yaşlarının aralığında, aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlarlar. Ülkemiz, ceviz yetiştiriciliği için uygun ortam ve iklime sahiptir.