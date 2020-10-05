Ceviz ağacı özellikleri nelerdir? Ceviz nasıl yetiştirilir? Ceviz ağacı yetiştirmek için dikkat edilmesi gerekenler

Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde ancak farklı yerlerde bulunurlar. Tozlanma rüzgar yardımıyla gerçekleşirken erkek çiçekler bir öncekine göre daha farklı ve değişik şekilde oluşurlar. Ceviz içi, embriyo ve tohum kabuğundan oluşan tohumdur ve yenilen kısım ise doğrudan kendisidir. Peki; ceviz ağacı özellikleri nelerdir? Ceviz nasıl yetiştirilir?
Ülkemizde birçok sebze ve meyve yetiştirilmekte olup oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Bunlardan bir tanesi de ceviz ağacıdır. Ceviz ağacı yetiştiriciliği için ülkemiz uygun bir ekolojiye sahip olmakla birlikte Amerika ve Çin'den sonra üçüncü sırada ülkemiz gelmektedir.
Ağaç başına 33-37 kg ağırlığında olup bahçe tahsis edildiği zaman alınan verim iki katına çıkmaktadır. Aşılı ve aşısız cevizler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aşısız cevizler yabani cevizler olarak adlandırılırken 7 ile 10 yaşlarının aralığında, aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlarlar. Ülkemiz, ceviz yetiştiriciliği için uygun ortam ve iklime sahiptir.