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Cinayet zanlısı 9 yıl sonra böyle yakalandı!

’ta jandarma ekipleri, 9 yıl önce 'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren zanlıyı saklandığı merdiven altındaki gizli bölmede yakaladı. 9 yıldır kullandığı sahte kimlikle kaçan Tüncer'in, aylarca süren yoğun takip sonucu Toprakkale köyünde saklandığı ev belirlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 15:36 Son Güncelleme: 5.10.2020 15:54 ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren katil zanlısı Adem Tüncer'in, Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığı tespit edildi.

9 YIL SAHTE KİMLİK KULLANDI

Olaydan sonra aranan ve 9 yıldır kullandığı sahte kimlikle kaçan Tüncer'in, aylarca süren yoğun takip sonucu Toprakkale köyünde saklandığı ev belirlendi. Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, drone kullanarak gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Tuncer'i evin merdivenin altındaki gizli bölmede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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Cinayet zanlısı 9 yıl sonra böyle yakalandı!
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