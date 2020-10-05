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Çocuklar için sosyal mesafeli park

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 ABONE OL
Çocuklar için sosyal mesafeli park
Eyüpsultan Belediyesi'nin Çırçır Mahallesi'nde yeni açtığı parkın yarısı pandemi sürecinde çocukların doyasıya eğlenebilecekleri sosyal mesafeli oyun alanı olarak düzenlendi. Parkın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mahallenin çocuklarına atık ayrıştırma seti ve boyama kitapları hediye edildi. 273 metrekarelik parkın, 140 metrekarelik alanına çocuklar için oyun grubu yapıldığını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 17 aylık dönemde 15 park yaptıklarını söyledi. Köken, "Pandeminin yayılmasının da yok olmasının da sebebi bizleriz" diyerek özellikle sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edilmesini istedi.
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Çocuklar için sosyal mesafeli park
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