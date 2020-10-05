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Cumhuriyet Meydanı'na inen atlı birlikler ilgi odağı oldu

'de atlı polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vatandaşlar ise cep telefonlarıyla atlı polisleri fotoğrafladılar. Atlı polislerin haftanın 4 günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı ile Talas İlçesi'nde maske ve mesafe denetimlerine katılacağı öğrenildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 5.10.2020 18:34 ABONE OL
Cumhuriyet Meydanı'na inen atlı birlikler ilgi odağı oldu

Türkiye genelinde üst düzeye çıkarılan koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerine Kayseri'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atlı polis birlikleri de katıldı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapan atlı polisler vatandaşların ilgili odağı oldu.

Cep telefonları ile atlı polisleri fotoğraflayan vatandaşların ise koronavirüs tedbirlerine uydukları görüldü.

Atlı polis ekipleri birbirlerine yakın yürüyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Atlı polisler haftanın 4 günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı ile Talas İlçesi'nde maske ve mesafe denetimlerine katılacak.

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Cumhuriyet Meydanı'na inen atlı birlikler ilgi odağı oldu
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