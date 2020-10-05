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Nedir? Ecrin Ne Demek?

Türkiye nüfusunda en çok kayıtlı olan kız isimlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Telafuzunun kolay olduğu kadar kulağa hoş gelmesi bu ismin tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. ise bu noktada en çok dikkat edilen kriterdir. Ecrin isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayarak son kararı buna göre vermek isteyen anne ve baba adayları doğru yerdeler. Peki, Ecrin isminin anlamı ne demek? Ecrin ne anlama geliyor ve Kur’an’da geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:27 ABONE OL
Ecrin İsminin Anlamı Nedir? Ecrin Ne Demek?

Anne ve baba adayları doğacak bebekleri için sabırsızlıkla beklerken isim konusunda ise oldukça kararsız kalabiliyor. İsim seçimindeki en önemli karakterlerin başında taşıdığı anlam geliyor. Kulağa hoş gelen ve anlamı güzel olan isimlerden birisi olan Ecrin ismi de en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Ecrin isminin anlamı nedir sorusu bu noktada en çok araştırılan başlık olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de kız bebekleri için sıkça tercih edilen ve popüler isimler kategorisinde yer alan Ecrin ismi ne demek? Ecrin ne anlama geliyor ve Kur'an'da geçiyor mu?

ECRİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ecrin, Türkiye'de en sık tercih edilmekle birlikte popüler isimler kategorisinde yer almaktadır. Kulağa hoş gelmesi, telafuzunun kolay ve anlamının güzel özellikler taşıması nedeniyle birçok anne ve baba adayı bu isim üzerinde duruyor. Ecrin isminin anlamını öğrenerek seçim öncesinde son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler.

Ecir Arapça kökenlidir ve Arapça'daki Ecir kelimesinden türetilmiştir. Yapılan bir şey karşılığında kullanılan Ecir, sevap anlamında da kullanılmaktadır. Allah tarafından verilen hediye manasını da taşıyan bu sözcük geçmişten günümüze kadar gelip hala sıkça tercih edilmektedir.

ECRİN KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ecrin, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen Yasin suresinin on birinci ayetinde yer almaktadır. Ayrıca Furkan suresinin 57 ve Sebe suresinin 44. ayetlerinde de geçmektedir.

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Ecrin İsminin Anlamı Nedir? Ecrin Ne Demek?
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