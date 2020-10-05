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En son nerede oldu? 5 Ekim Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Son dönemde yurt genelinde sık sık yaşanan sarsıntılar vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. Bu noktada en ufak sarsıntı da ‘en son nerede oldu?’ sorusu merak konusu oluyor. İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 11:35 ABONE OL
En son deprem nerede oldu? 5 Ekim Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Son günlerde yurt genelinde yaşanan depremler, vatandaşların tedirginlikler yaşamasına neden oluyor. Özellikle Tekirdağ'da yaşanan sarsıntı ülkemizdeki deprem gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Bu noktada, 'Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?' soruları merak konusu oluyor. İşte 5 Ekim Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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En son deprem nerede oldu? 5 Ekim Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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