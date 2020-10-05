Engelli bırakan doğum hatasına 1 milyonluk tazminat

İstanbul'da özel bir hastanede doğum yapan Ayşegül Özü, çocuğunun doktor hatası nedeniyle yüzde 97 oranında bedensel ve zihinsel engelli olduğunu öne sürerek 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayşegül ve İbrahim Özü çiftinin özel bir hastanede Mehmet Ali adını verdikleri bir bebekleri doğdu. Bebek solunum cihazına bağlı halde ve bilinci kapalı olarak başka bir hastaneye sevk edildi. Bu hastanede bebeğin yüzde 97 oranında bedensel ve zihinsel engelli olduğu belirlendi. Bebeklerinin, doğum esnasında zarar gördüğünden şüphelenen aile, ilk hastaneden doğum öncesi ve doğum sonrası tetkikler ile epikriz raporlarını talep etti. Evraklarda bebeğin bilinci kapalı şekilde başka hastaneye sevk edilmesine rağmen 'sağlık durumunun iyi olduğu' belirtilmişti. Aile bu çelişkiler üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunarak bebeklerinin engelli kalmasında kusuru bulunan kişilerin 'taksirle yaralama' ve 'belgede özel sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruştuşturma başlattı. Aile ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak hastaneden 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talep etti.