Eşi evden kaçtığı için çocuklarını dövmüş

Mersin'de, yaşları küçük 3 çocuğunu döverek sosyal medyada yayın yapan ve yakalanarak tutuklanan Halil Y.'nin (44), evden kaçan karısına mesaj vermek için çocuklarını darp ettiği ortaya çıktı. Merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polisin gözaltında aldığı Halil Y., adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık ifadesinde, evden kaçan karısı Zeliha Y.'ye öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü belirten Halil Y., görüntüleri karısına mesaj göndermek için en küçük çocuğu E.Y'ye (7) çektirip sosyal medyada yayınladığını öğrenildi. Halil Y.'nin evden ayrılan eşi Zeliha Y.'ye ulaşılamazken, çocuklar F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y. (7) Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.