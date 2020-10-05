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Güncel 2020: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone , kaç TL?

En çok kullanılan iletişim seçeneklerinden biri kuşkusuz cep telefonlarıdır. Kısa zamanda istediğimiz kişiyle görüşmemizi sağlayarak iletişim kurmamızı sağlar. Türkiye’de önde gelen Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörler kullanıcılara faturalı ya da faturasız olmak üzere telefon hattı sunar. Belirli ücret karşılığında alınan bu hatlar sayesinde iletişim sağlanmaktadır. Operatörlere göre bu hat fiyatları değişmektedir. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ne kadar? Sorusunun yanıtlarını hazırladık. İşte

Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:53 Son Güncelleme: 5.10.2020 14:59 ABONE OL
Güncel faturasız hat fiyatları 2020: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone faturasız hat fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cep telefonu kullanmak isteyenlerin ilk yapacağı iş kendilerine operatörlerden bir hat satın almak olacaktır. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi iletişim merkezlerine giderek faturalı ya da faturasız hat seçilebilir. Faturalı hat, belirli bir tarife karşılığında adınıza her ay fatura kesilip kullanım sağlanır. Faturasız hat ise; yine belirli bir tarife karşılığında TL satın alarak kullanım sağlanan yöntemdir. En çok tercih edilen faturasız hat fiyatları 2020 konusunu ele alacağız. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone faturasız hat fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

FATURASIZ HAT FİYATLARI

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi en çok tercih edilen GSM operatörlerinin faturalı ve faturasız hat fiyatları güncel olarak değişebilmektedir. Bu hat fiyatları belirli oranlara göre hesaplanıp kullanıcıya sunulmaktadır. Bazı GSM operatörlerinin bayilerine özel kampanyalar olabiliyor. Hat fiyatları buna göre de değişebiliyor. Özellikle hat fiyatı olarak ödediğiniz ücretin bir kısmı hattınıza TL olarak aktarılabilmektedir. Faturasız hat fiyatlarını ele aldık. Eski adıyla kontörlü hat fiyatları listesini hazırladık.

TURKCELL FATURASIZ HAT FİYATLARI

Turkcell faturasız hat fiyatları en az 100 TL en fazla 150 TL olarak üzere bayilere göre değişebiliyor. Yani her bayi bu fiyat aralığında kendi satış fiyatını belirleyebilmektedir.

VODAFONE FATURASIZ HAT FİYATLARI

Yeni bir Vodafone faturasız hat satın almak isteyenler en az 95 TL en fazla 120 TL aralığında ücret ödüyorlar. Vodafone bayilerinde fiyatlar değişkenlik göstererek kimi bayide hattınıza bakiye olarak tanımlanırken kimi bayide de tarifenize ek paketler eklenebiliyor.

TÜRK TELEKOM FATURASIZ HAT FİYATLARI

Türk Telekom'dan faturasız hat almak isteyenler en az 90 TL en fazla 100 TL olmak üzere ücret ödeyerek hat sahibi olabiliyorlar. Ödediğiniz kısmın 5 TL'si hattınıza bakiye olarak ekleniyor. Yeni faturasız hatlarda 120 TL ödeme için 20 TL hattınıza bakiye olarak yansıtılıyor.


DİĞER HAT FİYATLARI

BİMcell: 40 TL, bakiye 20 TL
Bursasporcell: 50 TL, bakiye 20 TL
Fenercell: 50 TL, bakiye 20 TL
Galatasaray Mobile: 50 TL, bakiye 20 TL
KAFKAFcell: 50 TL, bakiye 20 TL
Kartalcell: 50 TL, bakiye 20 TL
Samsuncell: 50 TL, bakiye 20 TL
Trabzoncell: 50 TL, bakiye 20 TL
Uğurcell: 50 TL, bakiye 20 TL
Wirofon: 50 TL, bakiye 20 TL
Pttcell: 50 TL, bakiye 20 TL

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Güncel faturasız hat fiyatları 2020: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone faturasız hat fiyatları ne kadar, kaç TL?
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