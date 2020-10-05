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FLAŞ! sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler kura sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Başvurularını gerçekleştirmiş olan ve kabul edilen vatandaşların Ekim ayında göreve başlayacağı biliniyordu. bünyesine bağlı eğitim kurumlarına hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi pek çok alanda personel ihtiyacı olacağı için alımlar yapılacağı duyurulmuştu. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:00 ABONE OL
FLAŞ! İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

kura sonuçları ile ilgili adayların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru tarihleri ilanlarda yer alırken vatandaşlar kuraların sonuçlarına ilişkin gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplum Yararına Program başlığı altında yapılacak olan personeller için kuralar belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmişti. Başvurular illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ilanlara başvuruda bulunan vatandaşların gözü İŞKUR TYP Kura sonuçları için gelecek olan açıklamaya kilitlendi…

FLAŞ! İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

kura sonuçları henüz belli olmadı. başvuruları üzerinden gerçekleştirilirken, tarafından açılan başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

FLAŞ! İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* 'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.

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FLAŞ! İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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