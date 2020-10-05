FLAŞ! İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili adayların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru tarihleri ilanlarda yer alırken vatandaşlar kuraların sonuçlarına ilişkin gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…
Toplum Yararına Program başlığı altında yapılacak olan personeller için kuralar belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmişti. Başvurular illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ilanlara başvuruda bulunan vatandaşların gözü İŞKUR TYP Kura sonuçları için gelecek olan açıklamaya kilitlendi…
İŞKUR TYP kura sonuçları henüz belli olmadı. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.
İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.