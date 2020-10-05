Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece geç saatlerde Osmangazi Mahallesi'nde boş arazide meydana geldi. Adil Taşdemir ile Celal A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Adil Taşdemir bıçak ile Celal A.'yı karın bölgesinden yaraladı. Celal A. da yanındaki bıçak ile Adil Taşdemir'i kalbinden bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralılardan Adil Taşdemir, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

3 çocuk babası Adil Taşdemir'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Celal A.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.