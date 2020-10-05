Gmail şifremi unuttum, nasıl değiştirilir? Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından tercih edilen popüler arama motoru Google tarafından kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan mail hesabı Gmail en popüler mail hizmetleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar mail hesaplarının giriş yaparken kullanılan şifrelerini uzun süre girmedikleri durumda unutabiliyor bu bağlamda Gmail şifremi unuttum, nasıl değiştirilir? Sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım? İşte tüm bilgiler…

GMAIL ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bilgisayar için;

Google hesabınızı açınız. Oturum açmak gerekebilmektedir.

Güvenlik yazılı kısmın alt bölümünde yer alan "Google'da oturum açma"ya tıklayın.

Şifre'ye tıklayınız. Oturum açma gereği doğabilir.

Yeni gireceğiniz şifreyi yazın ve Şifre değiştir kısmına giriniz.

Android için;

Android işletim sistemine sahip mobil aygıtınızın ayarlar kısmını açın ve Google sekmesini tıklayarak Google hesabı yazılı kısma ulaşın.

Üst kısımda yer alan Güvenlik yazısına tıklayınız.

Google'da oturum açma yazılı kısmın alt tarafında yer alan Şifre yazısına tıklayınız.

Belirlediğiniz yeni şifreyi yazınız ve Şifre değiştir'e tıklayınız.

İPhone ya da İPad için;