Görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, Kovid-19 hastalarına nefes olmaya devam ediyor. Acil Servis'te Kovid-19 hastalarına yaklaşık 8 aydır baktıklarını anlatan Delice, "Bir dönem hasta sayımız çoğaldı, sağlık personelinde, hemşire, doktor ve diğer çalışanlarda da pozitifler oldu. Ben de o dönemde hastalığa yakalandım. Çok şükür tedavi oldum, iyileştim ve şimdi görevimin başındayım" diye konuştu.Tedavi sürecinin çok kolay olmadığını anlatan Delice, şöyle konuştu: "Çok uğraşmamıza rağmen Kovid-19'dan kaybettiğimiz hastalar oldu. Şimdi hasta sayımız azaldı ama yine Acil Servis'e Kovid-19 hastaları gelmeye devam ediyor. Acilde ciddi hemşire ve doktor sayısıyla görev yapıyoruz. Bu süreçte ne yoğun bakım ne de normal servislerle ilgili bir hiç sıkıntı yaşamadık." Delice, koruyucu tulum, siperlik ve maskelerle çalışılıp, ciddi önlemler almasına rağmen söz konusu hastalığın bulaştığına işaret ederek bu süreçte çoğu zaman hastalığı ailesine bulaştırmamak için evine gidemediğini anlattı. Eve gitmek için zaman zaman test sonucunu beklediğini aktaran Delice, "Çok ciddi önlem almamıza rağmen hastalık bize de bulaştı. Şükür atlattık, tedavi sürecimiz iyi geçti ve şimdi görevimizin başına dönüp tekrar Kovid-19 hastalarına bakıyoruz. Kovid-19 hastalarında ciddi nefes darlığı oluyor. Hastalara nefes olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Duygusal anlara tanıklık ettiklerini de vurgulayan Delice, "Doktor arkadaşlarımızdan bazıları pozitif olmuştu ve ciddi nefes darlığı yaşıyordu, kulağımız hep onlarda oldu. Çok şükür arkadaşlarımız da atlattı ve herkes görevine döndü" dedi. AA