GSM numarası öğrenme: GSM numarası nedir, nasıl öğrenilir? Türkiye'deki GSM şirketleri

En yaygın olarak bilinen GSM 212 ülkede 2 milyardan fazla insanlar tarafından kullanılmaktadır. Sadece 2005 yılına ulaşıldığında bile 200'ü aşkın derecede ülkeler GSM numarasını kullanmaya başlamıştır. En pratik özelliklerinden biri ise kullanan insanların aynı hat üzerinden yer veya ülke fark etmeksizin sevdiklerimiz ya da ailemiz yanımızdaymış gibi görüşme yapabilmeyi veya iletişim kurabilmeyi sağlamaktadır.

GSM Numarası Nedir?

GSM numarası nedir, GSM numarası ne demektir? En çok sorulan soruların başında gelmektedir. O halde hep beraber aşağıda inceleyelim:

GSM numarası cep telefonlarında kullanılan bir iletişim protokolüdür. Cep telefonunda kullanılan ve bir iletişim protokolü olan GSM, kullanmakta olduğumuz mobil iletişimimizde telsiz görevi görmektedir.Herhangi bir operatörü seçerek belirli sayılarla başlayan numaralardan satın alabiliriz.

GSM uluslararası bi terimdir ve GSM firmaları ise bu ilişki protokollerini kullanarak iki cep telefonu birbirine ya da dünyadaki bütün mobil kullanıcılarını global ağa bağlayabilmektedir. Tüm bunları sağlayan SIM kartı olarak adlandırılan bir tane devre tamamlayıcı sayesinde gerçekleşmektedir. Telefonlar ve işlemcilerin giderek küçülmesi gibi sim kartlarının boylarıda gittikçe küçülmeye başlamıştır.Hatta Türkiye'de daha kullanılmaya başlanılmasa da e-SIM teknolojisi ile telefona dahili olarak gelen SIM kartlar yaygınlaşmaya ya da kullanılmaya başlanıyor.

Her biri birbirinden farklı olan numaralara GSM numarası denilir ve bu numaraları bizlere operatör şirketleri sağlamaktadır. Türkiye'de genellikle GSM numarasına cep telefonu numarası denir. Ülkede daha önceki dönemlerden kullandığımız sabit hatlarda "telefon numarası" denildiği için günümüzdede halk içinde ağız alışkanlığıyla gsm numaralarına, telefon numarası denilmektedir.

Operatörler bizlere GSM numarası verir ve bunlar bizim ulaşma kimliğimizdir. Ulaşma kimliklerimizin yani gsm numaralarımızın başında "+" işareti ve ülkemizin kodu gelmekte ve daha sonra ise operatörümüzün kodu ile bizlere sunulan GSM numaramız gelmektedir. Ülkemizde GSM numarasının başına gelen kod "+9" şeklinde olurken Amerika GSM numarasının başına gelen kod ise "+1" şeklinde olmaktadır ve her ülkenin ayrı ayrı kodları olmaktadır.

Ve artık GSM operatörlerinin yenilikleri sayesinde GSM numaramız başka bir operatöre sahip olsa bile GSM numaramızı diğer operatörlere geçirebiliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulu mevcut olan Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) 9 Kasım 2008 tarihinde saat 00:01'den sonra aboneler tarafından kullanılmaya başlanılmıştır. Numara taşıma istekleri sonucunda GSM çalışanları tarafından NTS'ye aktarmakta ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır

5 çeşit GSM sistemi vardır:

*GSM 2100

* GSM 1900

* GSM 1800

* GSM 900

* GSM 850

Türkiye'deki GSM Şirketleri(Operatörleri):

1-)Turkcell

2)Vodafone

3-)Türk Telekom

4-)Bimcell

5-)Pttcell

GSM Numarası Nasıl Alınır?

Günümüzde neredeyse herkesin kullandığı GSM'nin hakkında merak ettiğimiz sorular vardır ve bu sorulardan biri ise GSM numarası nasıl alınır sorusudur. Bu sorunun cevabına haydi hep beraber göz atalım.

GSM numarası alınması uzun gözüksede sanıldığı kadar uzun bir işlem değildir. GSM numarasını yani ulaşma kimliğinizi alabilmek için ilk olarak bir operatör seçmelisiniz. Herhangi bir operatörden gsm numarası satın alabilirsiniz.Öncelikle her operatörde belirli sayılarla başlayan GSM numaraları bulunmaktadır ve bu numaralardan kendinize özel istediğiniz bir numara seçmelisiniz.Seçtiğiniz operatöre kimlik fotokopiniz ve operatörünüzün isteyeceği ek belgeler ile gsm numara ücreti ile seçtiğiniz operatöre başvurmalısınız.

GSM Numarası Nasıl Öğrenilir?

Günümüzde neredeyse dünya çapında kullanılan GSM ve birçok kişi tarafından merak edilen sorulardan birsi ise GSM nasıl öğrenilir sorusudur.

Akıllı telefon kullanıcıların merak ettiği ve sıkça sorduğu sorulardan birisidir. Çoğu insan GSM numarasını ezberleyemez ya da unutabilir. Günümüzde sıkça yaşanan sorunlardan birisidir. GSM numarası öğrenmek çok kolaydır.GSM numarasını kullanmakta olduğumuz cep telefonu üzerinden öğrenebiliriz.Cep telefonunuzdan *101# işlemini tuşladıktan sonra arama butonuna bastıktan sonra ekrana GSM numarası çıkacaktır.Ekrana çıkan GSM numarası size ait olan GSM numarasıdır.

Ayrıca gün içinde bilinmeyen numaralarda bizi aramaktadır. Bu numaraların kimlere ait olduklarını merak etmekteyizdir. Bu numaraların kimlere ait olduğunu bulmak için uygulamalardan ücretli veya ücretsiz uygulamalardan yararlanabilirsiniz.